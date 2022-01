SkySports UK – Digne, accordo Aston Villa-Everton: cifra altissima

Il laterale francese era finito anche nel mirino dell'Inter, del Chelsea, del Newcastle e del West Ham

Sfuma Lucas Digne per l'Inter? A quanto pare, il destino del laterale sinistro sarà ancora in Premier League. Stando a quanto riferisce SkySports UK, infatti, l'Everton avrebbe trovato un accordo con l'Aston Villa sulla base di 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, per l'arrivo a titolo definitivo dell'ex Roma e Barça. Oltre ai nerazzurri, su Digne c'erano anche Chelsea, Newcastle e West Ham, ma a quanto pare la corte di Gerrard ha avuto la meglio anche per l'offerta economica molto alta accettata dai Toffees.