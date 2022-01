Sky – Zhang in arrivo alla Pinetina: il presidente atteso per la cena col gruppo

Il numero uno nerazzurro torna ad Appiano Gentile alla vigilia del match contro la Lazio

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è atteso alla Pinetina in serata: secondo Sky Sport, il numero uno del club nerazzurro arriverà ad Appiano Gentile per cenare con il gruppo di Simone Inzaghi. Un primo contatto con il gruppo dopo un lungo periodo di assenza, presumibilmente anche per caricare la squadra in vista del match con la Lazio. Arrivato nel frattempo anche l'Ad corporate Alessandro Antonello.