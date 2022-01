Sky Sports UK – Lukaku resterà al Chelsea: non s’è mai discusso dell’addio

L'emittente inglese chiarisce la permanenza alla corte di Tuchel dell'attaccante ex Inter

Romelu Lukaku resterà al Chelsea almeno fino a fine stagione. Lo spiega l'emittente inglese "Sky Sports", chiarendo come non ci sia mai stato un dialogo per discutere d'un possibile divorzio. E dopo il meeting chiarificatore di oggi con Tuchel, il futuro del centravanti belga sarà ancora sul prato verde dello Stamford Bridge.