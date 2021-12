Sky – Salernitana-Inter, Dzeko e Dimarco le possibili novità. Darmian convocato

Le indiscrezioni di formazione a due giorni dalla sfida dell'Arechi

Squadra che vince non si cambia o quasi. In vista della sfida di venerdì sera contro la Salernitana, Simone Inzaghi sta pensando a confermare praticamente in blocco l'11 che ha annichilito il Cagliari nello scorso turno, apportando al massimo due modifiche: in attacco, Edin Dzeko potrebbe dare il cambio a Lautaro Martinez affiancando Alexis Sanchez, mentre in difesa Federico Dimarco spera in una maglia da titolare per occupare la casella che è di proprietà di Alessandro Bastoni. Intoccabili i cinque di centrocampo, compreso Denzel Dumfries che verrà preferito a Matteo Darmian, convocato ma non pronto per giocare l'intera gara.