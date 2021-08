Sky – Pinamonti verso l’Empoli: si lavora per trovare l’accordo

Summit in sede nerazzurra tra le parti per l'attaccante classe 1999

Vertice in sede Inter. La dirigenza nerazzurra incontra quella dell'Empoli e, al centro dei discorsi, c'è Andrea Pinamonti, attaccante in uscita. Secondo quanto riferisce SkySport, il classe '99 è un obiettivo concreto della società toscana che puntano su di lui per rinforzare l'attacco di Andreazzoli. "I dirigenti dei due club lavorano al prestito del giocatore: la formula del trasferimento non è il principale problema per la trattativa, lo è invece l'ingaggio del giocatore (che guadagna due milioni di euro all'anno). Inter e Empoli sono quindi in questo momento a lavoro per trovare un accordo su tutti gli aspetti", spiega Gianluca Di Marzio.