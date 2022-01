Sky – Inter, obiettivo Gosens per giugno. Il Newcastle lo vuole subito

Lo scorso anno 12 gol e 8 assist in 44 presenze

Rallentato sensibilmente dal problema al bicipite femorale della coscia destra in questa prima metà di Serie A in cui ha totalizzato appena 6 presenze con un gol e un assist. Ma fa ancora gola la locomotiva di sinistra dell'AtalantaRobin Gosens, tenendo in mente i numeri impressionanti delle due passate stagioni (lo scorso anno 12 gol e 8 assist in 44 apparizioni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League), in cui ha incancato il binario di riferimento facendo vedere davvero i sorci verdi a quasi tutti i difendenti in procinto di contrastarlo. Il tedesco figura nel taccuino degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione, ma attenzione al Newcastle di Pif che, come riferisce Sky Sport, sta provando a portarlo con istanza immediata in Premier League, dopo gli innesti del francese Lucas Digne e del neozelandese Chris Wood.