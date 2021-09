Sky – Italia-Bulgaria, novità di formazione per Mancini: Bastoni titolare

Il difensore interista farà coppia con Leonardo Bonucci

Arrivano novità di formazione direttamente da Firenze, dove questa sera la Nazionale italiana scenderà in campo al Franchi per sfidare la Bulgaria nella quarta gara del girone C di qualificazione a Qatar 2022. Roberto Mancini, secondo Sky Sport, avrebbe scelto di schierare l'interista Alessandro Bastoni al fianco di Leonardo Bonucci nella difesa a quattro completata da Alessandro Florenzi ed Emerson Palmieri. In mezzo al campo, l'altro nerazzurro Nicolò Barella comporrà il trio assieme agli insostituibili Jorginho e Marco Verratti. In avanti, Ciro Immobile guiderà l'attacco, con Federico Chiesa e Lorenzo Insigne ai suoi lati.