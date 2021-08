Sky – Inter, il piano rinnovi non si ferma a Lautaro: il prossimo è Barella

Il club nerazzurro ha intenzione di prolungare il contratto del centrocampista sardo

Il discorso del prolungamento di contratto non si ferma al Toro, nelle idee della società nerazzurra: dopo aver sistemato la situazione dell'attaccante ex Racing, infatti, in Viale della Liberazione c'è l'intenzione di allungare anche il matrimonio con Nicolò Barella, legato al club fino a giugno del 2024.