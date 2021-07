Sky – Eriksen la prossima settimana in Italia: saluti al gruppo poi le visite

Il danese si gode anche qualche giorno di vacanza, poi tornerà a Milano per capire il suo futuro

Ancora qualche giorno di relax, poi arriverà per Christian Eriksen il momento di capire quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista danese dell'Inter sarà a Milano la prossima settimana. Eriksen andrà ad Appiano Gentile per salutare il nuovo staff tecnico, la dirigenza e i compagni, per poi iniziare l'iter di visite mediche fondamentali per capire se davvero ci sarà la possibilità di tornare a giocare in Italia.