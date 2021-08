Sky – Dumfries in dirittura d’arrivo. Per l’attacco c’è anche Jovic

Virtualmente chiusa la trattativa con il Psv, ora Marotta e Ausilio cercano il secondo colpo in attacco dopo Dzeko

Pioggia di conferme sull'accordo ormai raggiunto tra l'Inter e il Psv per Dumfries . Anche Sky sottolinea lo stato molto avanzato dei negoziati tra le parti, per un'operazione da 12,5 milioni di base fissa più 2,5 di bonus per un totale, dunque, di 15. Il laterale olandese è atteso in Italia già nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il colpo in attacco, invece, i nerazzurri non sembrano avere fretta. Tanti i nomi nella lista di Marotta e Ausilio: da Zapata a Correa, passando per Scamacca e l'ultima idea che porta Insigne, ancora lontano dal rinnovo con il Napoli. Ma non è da scartare neppure il profilo di Jovic, in uscita dal Real Madrid anche a condizioni favorevoli.