Sky – Dumfries-Alex Sandro, reso noto il dialogo arbitro-VAR: la posizione di Rocchi

In occasione del confronto con i giornalisti tenutosi oggi all'International Broadcast Centre della Lega a Lissone, Gianluca Rocchi, responsabile degli arbitri, ha fatto il punto dopo 17 giornate di campionato con statistiche, video e registrazioni audio dei dialoghi tra direttori di gara e VAR. Tra queste, riporta Sky Sport, anche quella che ha portato a fischiare il rigore al tramonto di Inter-Juve per il tocco lieve in area di Dumfries su Alex Sandro: "revisione corretta da parte del Var Guida, tanto più che Mariani non aveva visto la dinamica dell'episodio (e nell'audio lo ammette chiaramente facilitando anche il compito del collega). Fallo chiaro nella valutazione degli arbitri e del designatore e - aggiunge Rocchi - diverso da quello di Roma-Milan, definito un contattino di intensità quasi irrilevante. Giudizi soggettivi certo, ma - insiste più volte l'ex arbitro internazionale - un certo margine di interpretazione non soltanto in campo ma anche al video deve essere accettato, altrimenti ci saranno sempre polemiche più o meno strumentali", si legge sul sito dell'emittente satellitare.