A mente fredda, dopo una stagione che ha portato in dote due coppe e un secondo posto amaro alle spalle del Milan neo campione d'Italia, Milan Skriniar ha deciso di affidare i suoi pensieri a Instagram rivolgendosi in particolare ai tifosi, domenica grandi protagonisti dentro e fuori San Siro per l'ultima giornata di campionato: "Grazie a tutti voi per il vostro incredibile supporto durante tutta la stagione. Ora testa alla nazionale e poi tempo per recuperare le forze, energie. Ci vediamo l’anno prossimo ancora più forti e più determinati", ha scritto il difensore slovacco. Aggiungendo in una storia un messaggio d'amore con la foto della folla nerazzurra che abbraccia l'arrivo allo stadio dei giocatori in pullman: "Orgoglioso di essere interista".