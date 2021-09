Skriniar mette pressione a Perisic: “Mi sembra in forma, la Croazia è favorita”

Il difensore della Slovacchia parla anche del compagno di squadra alla vigilia del match con la Croazia

"Non mi sembra che i croati perderanno forza offensiva: il mio compagno di squadra dell'Inter, Ivan Perisic, mi sembra ancora in forma". Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Croazia valida per il Gruppo H di qualificazione al prossimo Mondiale, Milan Skriniar lancia la sfida a Ivan il Terribile e Marcelo Brozovic, avversari per una notte verso Qatar 2022: "Non fanno cinque o sei gol in una partita da tanto tempo, ma noi non vogliamo risolvere il loro problema. Ci guardiamo l'un l'altro".