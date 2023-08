Milan Skriniar e il nazionale italiano Under 19 Cher Ndour sono protagonisti di un'intervista doppia per il sito ufficiale del Paris Saint-Germain. Usando la lingua italiana, i due ragazzi si presentano e si fanno domande a vicenda con lo slovacco che dopo aver raccontato l'emozione vissuta nel giorno del suo matrimonio racconta del suo impatto con la capitale transalpina: "Sono molto contento di essere qui e far parte di questa grande famiglia. I ragazzi sono fantastici, vecchi e nuovi, come tutto lo staff che lavora vicino al club. Sono contento, qui è tutto perfetto: il centro sportivo è incredibile, mai visto nemmeno in tv un centro così".

Qual è la motivazione che ti ha portato qui?

"Il PSG è uno dei club più importanti al mondo, che cresce ogni anno, con grandi giocatori e un grande allenatore che vuol giocare un bellissimo calcio. E' stato semplice fare questa scelta".

Com'è stato il primo giorno?

"Molto bello, con compagni nuovi molto carini con me. Io ovviamente visto che parlo italiano ho parlato più con Verratti, Donnarumma e te ma se vogliamo ci capiamo con tutti".



I compagni di reparto?

"C'è la giusta competizione nel ruolo, sono ragazzi fantastici e grandi campioni".

Come ti senti ad avere questa maglia addosso?

"Bellissima sensazione, ci sarà pressione ma in un grande club fa parte del gioco. Vogliamo crescere ogni giorno con questa maglia e questa pressione che dà carica".

Sullo staff di Luis Enrique.

"Sono molto bravi, vogliono giocare un calcio fatto di possesso palla che a me piace tanto. Dobbiamo lavorare tanto ma facciamo tutti ciò che il mister chiede".

Sui tifosi del PSG.

"Sono tanti in ogni parte del mondo, che ci aspettano sempre per salutarci o fare foto. Questa è una cosa bellissima, poi sono sempre presenti in ogni partita. Sono una parte importante del club".

Sulla Ligue 1.

"Campionato molto fisico, dove il PSG è sempre favorito quindi tutti vogliono giocare con grande motivazione. Non sarà per niente facile, dobbiamo arrivare il prima possibile alla migliore forma fisica".

