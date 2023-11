Dopo aver dichiarato in conferenza stampa di non voler "creare casini e polemiche" parlando del suo addio traumatico dall'Inter, Milan Skriniar si è soffermato anche davanti alla telecamere di Mediaset Infinity per raccontare come sta vivendo la sua nuova avventura al PSG: "Non avevo aspettative, me l'ero immaginata più o meno così questa esperienza - le parole dello slovacco - . Non è per niente facile, lo sapevo. Mi trovo benissimo con i compagni, il mister e lo staff. Qui è tutto perfetto, sono molto contento".

Stasera, Skrinka tornerà a San Siro per sfidare il Milan, ma con una maglietta diversa da quella nerazzurra: "Sarà speciale, ho giocato qui sei anni e so quanto sia difficile scendere in campo da avversario. Sicuramente ci aspetta una gara difficile, vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati. Se sarò emozionato? Ogni partita di Champions è un'emozione, qualcosa di diverso, la vivo così. Voglio fare bene per la squadra".

