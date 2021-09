Skriniar a SM: “Il gol salvato? Non so nemmeno io come ci sia riuscito”

Lo slovacco: "Per pensare di andare avanti dobbiamo segnare, se no non si riesce a vincere"

Milan Skriniar, man of the match della partita di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk, ai microfoni di Sport Mediaset torna sull'episodio del gol salvato clamorosamente e negato ad Alan Patrick ad inizio ripresa: "Non so nemmeno io come ho preso quella palla, l'importante è che non sia andata in porta. Contento del premio ma deluso dal risultato, volevamo vincere. Cosa bisogna fare per sperare di andare avanti? Dobbiamo segnare, perché se non si fa gol non si riesce a vincere".