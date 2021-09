Skriniar a ITV: “Quagliarella-Caputo forti, ma dimostriamo di essere i campioni”

"I gol di testa sono un aiuto per noi, poi abbiamo molti giocatori che crossano bene", ha aggiunto il centrale slovacco

Nel prepartita di Sampdoria-Inter di Serie A, ai microfoni di Inter TV è intervenuto il difensore nerazzurro Milan Skriniar, che ha presentato così il primo lunch match stagionale della formazione nerazzurra: "Dopo due vittorie nelle prime due partite sarebbe importante dare continuità a queste prestazioni - ha esordito -. Arriviamo dopo la sosta delle Nazionali e sarebbe importante vincere. I gol di testa sono un aiuto per noi, poi abbiamo molti giocatori che crossano bene. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo oggi. Come fermare Quagliarella e Caputo? Hanno una buona squadra, sono grandi giocatori, ma dobbiamo pensare a noi stessi: dimostrare in campo che siamo i più forti e che siamo Campioni d’Italia”.