Enrique Sánchez Flores, allenatore del Siviglia, oggi si è presentato in sala stampa per parlare ai media della sfida di domani contro l'Alaves, non mancando di trattare anche l'argomento relativo al mercato, con un focus particolare su Lucien Agoumé, arrivato in prestito dall'Inter: "Lo conosco perché guardo molto calcio - ha spiegato -. Non voglio cambiare la politica del club, non sono diffidente nei confronti dei ragazzi giovani, lo dice la mia storia all'Espanyol, all'Atlético e al Watford. Agoumé è preparato, ha un fisico straordinario e una condizione fisica magnifica. Deve conoscerci un po' di più e spero di integrarlo al più presto in rosa. Aiuta molto il fatto che parli spagnolo e si capisca con i suoi compagni".

