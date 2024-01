Grande occasione per Lucien Agoumé, schierato a sorpresa come titolare dal Quique Sánchez Flores nel match de LaLiga tra Siviglia e Osasuna che andrà in scena alle 18.30 al Ramón Sánchez-Pizjuán. Per il centrocampista francese classe 2002, arrivato in prestito dall'Inter lo scorso 10 gennaio, si tratta della prima gara dal via con gli andalusi dopo gli spezzoni con Girona e Getafe, tra campionato e Copa del Rey.

