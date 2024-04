Il 2-1 imposto dall'Atletico Madrid al Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions League, per come si è sviluppata la gara lungamente dominata dagli spagnoli, rischia di diventare fonte di rimpianti per Diego Simeone, come successe nel turno precedente all'Inter, eliminata ai rigori proprio da colchoneros. A precisa domanda di Esteban Cambiasso durante il post-partita di Sky Sport, il Cholo ha risposto così: "Sono qua da 12 anni all'Atletico, ho imparato la sofferenza alla perfezione - ha detto ridendo l'allenatore argentino -. Avremmo potuto segnare il terzo gol, loro fare il 2-2. Nel contesto abbiamo fatto una partita buona. Ora andremo in un bello stadio, dove si giocherà un calcio puro, con tanta gente sugli stadi. Soffriremo, però allo stesso tempo mi aspetto di avere le possibilità che avuto l'Inter contro di noi e che, purtroppo, non è riuscita a sfruttare per indirizzare la partita"

