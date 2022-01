SI – Tamponi negativi per il Venezia, si giocherà la sfida contro l’Inter

Domani il tecnico Paolo Zanetti aggregherà in rosa alcuni elementi della Primavera

Buone notizie per il Venezia: come riferito da Sportitalia,non ci sono nuove positività nel gruppo arrivato a Milano nella serata di oggi per la sfida di campionato contro l'Inter. Partita che pertanto si giocherà regolarmente, con il tecnico Paolo Zanetti che aggregherà al gruppo alcuni ragazzi della Primavera lagunare.