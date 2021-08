SI – Nandez in volo verso l’Inter: il Leon atteso per domani a Milano

L'uruguayano ha postato su Instagram le foto della sua partenza da Montevideo: a ore l'intesa con i nerazzurri

Nahitan Nandez è in volo, con ogni probabilità destinazione Milano. Il giocatore uruguayano ha documentato su Instagram la sua partenza da Montevideo e in queste ore è in volo verso Madrid, dove farà scalo per poi arrivare domani nel capoluogo lombardo dove è atteso dall'Inter per la chiusura della trattativa che lo porterà in nerazzurro. Lo riferisce Sportitalia.