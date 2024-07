Nella corsa al difensore brasiliano Robert Renan si inserisce con forza il Rennes. Secondo UOL Esporte, il club francese ha iniziato le trattative per l'acquisto del giocatore al momento in prestito dallo Zenit San Pietroburgo all'Internacional de Porto Alegre. I russi vogliono 15 miliono di euro per il giocatore classe 2003, per il quale, sempre secondo UOL, hanno chiesto informazioni anche Olympique Marsiglia, Porto e Besiktas.

