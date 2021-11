Sheriff-Inter, le attività della vigilia: conferenza di Inzaghi alle 18.45

Allenamento alla mattina ad Appiano Gentile prima della partenza per la Moldavia

In vista di Sheriff Tiraspol-Inter, quarta gara del gruppo D di Champions League, in programma il prossimo 3 novembre con calcio di inizio alle ore 21, è stato reso noto il programma di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 2 novembre 2021: