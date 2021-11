Serie A, Juve squadra più spremuta dalle Nazionali. Inter terza con 1556 minuti

La classifica dei giocatori più utilizzati dai vari ct

Calato il sipario sulla temuta sosta, gli allenatori di club ora devono fare i conti con giocatori spremuti o, ancora peggio, infortunati, ereditati dalla varie Nazionali. Non fa eccezione la Serie A, dove la Juventus primeggia nella classifica stilata da Sky Sport dei più utilizzati dai ct: 2023 i minuti complessivi giocati dai bianconeri in giro per il mondo. Dietro la squadra di Max Allegri, che con la Lazio dovrà rinunciare agli indisponibili Dybala e Bernardeschi, ci sono Napoli e Inter, domenica sera avversari a San Siro. I nerazzurri, sull'ultimo gradino del podio, hanno totalizzato 1556, ripartiti tra 11 calciatori, due dei quali, De Vrij e Sanchez, hanno dovuto alzare bandiera bianca per problemi muscolari. Ecco l'elenco: