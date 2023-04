Continua a comporsi il mosaico del calendario di Serie A con i riferimenti precisi, resi da poco note da parte della Lega Serie A, di anticipi e posticipi della 33esima (2-3-4 maggio) e della 34esima giornata (6-7-8 maggio). Tenendo conto degli impegni in Champions League delle due semifinaliste in gara, ovvero Inter e Milan, la Lega ha stabilito che Hellas Verona-Inter, in programma per la 33esima giornata, si giocherà mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21.00 e sarà trasmessa in condivisione da DAZN e Sky. Mentre il big match contro la Roma, in casa dei giallorossi, match che precede il match d'andata di semifinale di Champions contro i cugini, la squadra di Simone Inzaghi lo disputerà sabato 6 maggio 2023 alle 18.00 e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

