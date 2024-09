Marcus Thuram, due doppiette e un rigore procurato nelle prime tre giornate di campionato, è tra i sei candidati al premio di 'Player of the Month' di EA Sports FC25 per la Serie A 2024-25. L'attaccante dell'Inter se la giocherà con Saul Coco, Khvicha Kvaratskhelia, Dennis Man, Mateo Retegui e Dusan Vlahovic. (Clicca qui per votare).