Protagonista di un collegamento con Sky Sport, Aldo Serena parla anche di Inter concentrandosi anche sui singoli. Si parte ovviamente da Lautaro Martinez, definito da Aldito come "il centravanti più in forma del campionato, all'Inter è diventato un grande attaccante. È il capitano dell'Inter e le aspettative sono totali. Thuram è molto altruista e tecnico, sta aiutando Lautaro nel fare gol. Vedo un'Inter compatta, che non ha ancora subito gol e che ha il centrocampo più forte d’Italia: Frattesi sta diventando il nuovo Barella. Forse la squadra ha perso un po’ in attacco perché Arnautovic e Thuram non hanno la qualità di Lukaku e Dzeko".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!