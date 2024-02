Aldo Serena riserva dal proprio profilo Twitter un elogio particolare ad Hakan Calhanoglu. Partendo da una frase di Pep Guardiola e sottolineando come il centrocampista dell'Inter sia andato addirittura oltre il pensiero del tecnico del Manchester City: "Guardiola qualche tempo fa diceva che lui ai suoi ragazzi può insegnare il come: come stoppare la palla, come calciare il pallone e come servire i compagni, ma il quando non è possibile farlo. Ecco il maestro del quando".

#Guardiola qualche tempo fa diceva che lui ai suoi ragazzi può insegnare il come: come stoppare la palla, come calciare il pallone e come servire i compagni, ma il quando non è possibile farlo.Ecco il maestro del quando. #Calhanoglu pic.twitter.com/7IPuCEgwcO — Aldo Serena (@Aldito11) February 6, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!