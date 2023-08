Dopo il rifiuto da parte del Bologna si inserirlo nella trattativa per Marko Arnautovic, Stefano Sensi potrebbe essere proposto alla Salernitana per convincerla a privarsi di Boulaye Dia, altra opzione per il reparto offensivo nerazzurro. Il club campano, rispetto ai felsinei, come sostiene TuttoSalernitana.com valuterebbe questa proposta invece di rifiutarla sul nascere.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!