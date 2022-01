Sensi è blucerchiato: “Gol all’Empoli decisivo, alla Samp voglio continuità”

Dunque un'analisi su Giampaolo: "Le mie caratteristiche sono adatte alla sua idea di calcio"

Stefano Sensi si è ufficialmente presentato da nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista, in prestito dall’Inter fino al termine della stagione, ha parlato così al canale ufficiale del club ligure: “Sono felice di essere qui perché questa è una grande società con una storia importante. Il gol contro l’Empoli in Coppa Italia è stato importante perché ha deciso la partita ma ho voluto fortemente venire qui per cercare di trovare continuità e dare il mio contributo alla squadra".