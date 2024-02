Stefano Sensi è sempre più vicino al Leicester, ma c'è attesa per l'ufficialità del trasfertimento. Il centrocampista dell'Inter è volato in Inghilterra per sostenere le visite mediche con le Foxes che anticipano la firma e il deposito del contratto. Intercettato all'Hotel Sheraton di Milano da Sportitalia a poche ore dal gong del mercato italiano, l'agente Beppe Riso ha parlato brevemente dei suoi assistiti protagonisti di freschi cambi di maglia: "Felicissimo per Baldanzi alla Roma. Sensi? C'è ancora da aspettare", le parole del procuratore.

Ricordiamo che il mercato inglese chiuderà alla mezzanotte italiana, quando nel Regno Unito saranno le 23.

