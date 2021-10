Sensi a InterTV: “Udinese squadra tosta, fondamentale l’approccio. Io sto bene”

Dopo la bella vittoria di Empoli, l'Inter cerca continuità in casa contro l'Udinese di Gotti. Così il centrocampista nerazzurro presenta il match ai canali ufficiali del club

Dopo la vittoria di Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi cerca la continuità di risultato nella gara di oggi a San Siro contro l'Udinese di Gotti, a parlarne è Stefano Sensi che prima di scendere in campo parla così ai microfoni di Inter TV: "La partita di oggi è troppo importante per noi, vogliamo dare continuità dopo l’ottima prestazione di Empoli. Oggi c'è l'Udinese, un'ottima squadra e dobbiamo fare ciò che abbiamo preparato in settimana e sarà davvero importante l'atteggiamento con il quale entriamo in campo".