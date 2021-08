Semplici: “Nandez mai fuori rosa. Futuro? Non lo so, tante voci su di lui”

L'allenatore dei sardi ha parlato dell'uruguaiano a pochi minuti da Cagliari-Spezia

"Non è mai stato fuori rosa perché il ragazzo si è sempre allenato con noi". Intervistato da Dazn prima di Cagliari-Spezia, Leonardo Semplici prova a mettere da parte le numerose voci di mercato su Nahitan Nandez : "Ci sono state delle incomprensioni, ma ha chiesto scusa alla società, al gruppo e soprattutto al presidente, quindi è abile arruolato. È un giocatore di grande qualità quindi partirà dal primo minuto" ribadisce il tecnico rossoblu.

"Se può essere un nuovo acquisto? Questo non lo so - dribbla ancora Semplici -. Lo spero, me lo auguro perché le voci su di lui sono tante. Intanto pensiamo ad oggi, che è l'aspetto più importante".