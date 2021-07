Semplici: “Nainggolan? Ha detto bene Giulini. Nandez andrà sacrificato”

L'allenatore del Cagliari dal ritiro di Pejo: "Radja è importantissimo ma vanno fatte altre valutazioni. Nahitan tra quelli che ha mercato"

Dal ritiro di Pejo, l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha fatto il punto della situazione relativamente a Radja Nainggolan, Diego Godin e Nahitan Nandez: "Radja è un giocatore importantissimo, ma come ha detto il presidente ci sono altre valutazioni da fare. Chiaramente se dovesse ritornare saremo felicissimi. La situazione di Godin purtroppo è figlia di questo momento storico, ma la sua qualità è indiscutibile. Nandez è uno di quelli che ha più mercato, quindi dovremmo fare un sacrificio. Fosse per me è chiaro che li terrei tutti, ma vogliamo anche valorizzare chi ha avuto meno spazio l’anno scorso”.