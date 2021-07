Semplici: “Cagliari ancora da completare. Nandez? Oggi c’è, poi vedremo”

Dal tecnico rossoblu belle parole per Dalbert: "Si sta inserendo bene, lo abbiamo voluto fortemente"

Si chiude con la vittoria per 3-0 contro il Vicenza il ritiro del Cagliari in Val di Pejo. Dalla sala stampa del Romeo Menti, Leonardo Semplici, allenatore dei rossoblu, fa un po' il punto della situazione al termine di questa prima fase di preparazione, soprattutto in ottica mercato: "Cosa chiedo alla società? La squadra è sicuramente da completare, sia in entrata che in uscita. Chiaro che con il mercato attuale non è semplice, ma stiamo provando a fare una squadra competitiva. Nahitan Nandez e Diego Godin ad oggi ci sono, vedremo poi”.