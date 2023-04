Pochi istanti fa la UEFA ha comunicato le date ufficiali della doppia semifinale di Champions League tra Inter e Milan. L'andata si giocherà in casa del Milan mercoledì 10 maggio alle ore 21, il ritorno in casa dell'Inter martedì 16 maggio allo stesso orario. Si giocheranno dunque due derby nel giro di 6 giorni proprio come era accaduto nell'ultimo confronto tutto milanese in Champions, nel 2003, Di seguito il quadro completo delle semifinali:

Martedì 9 maggio, ore 21

Real Madrid-Manchester City

Mercoledì 10 maggio, ore 21

Milan-Inter

Martedì 16 maggio, ore 21

Inter-Milan

Mercoledì 17 maggio, ore 21

Manchester City-Real Madrid