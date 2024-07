L'Empoli è sempre più vicino a Sebastiano Esposito: dopo l'annata in prestito alla Sampdoria, il classe 2002 è pronto a ripartire dal club toscano. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport che attraverso X aggiorna così sul trasferimento dell'attaccante di proprietà dell'Inter: "Empoli, non solo Devis Vasquez: come anticipato, è in arrivo Sebastiano Esposito".

