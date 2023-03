Gianluca Pagliuca, durante la presentazione della sua autobiografia, ha parlato dello scontro tra Iuliano e Ronaldo nel celebre Juventus-Inter del 1998. "Meno male che non c'erano le telecamere, non so come non si sia visto ma ho dato un pugno al fianco all'arbitro Ceccarini - le sue parole riportate da TMW -. Lo avevamo accerchiato in 11 e si giro chiedendo: 'chi è che mi ha dato un pugno?'. Finita la partita poi beccammo Lippi in due o tre e siamo stati abbastanza pesanti. L'anno dopo quando si vociferava che sarebbe arrivato ad allenare l'Inter ho capito che il primo ad andare via sarei stato io, e così è stato".