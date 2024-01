Non si ferma la scalata di Lautaro Martinez nella classifica della Scarpa d'Oro 2023-24, il riconoscimento che premia il bomber più prolifico a livello di campionati europei. Al comando c'è sempre Harry Kane, che è salito a 46 punti grazie al gol segnato nella vittoria del Bayern Monaco sul campo dell'Augusburg; alle spalle dell'inglese c'è Kylian Mbappé, agganciato a quota 38 punti da Lautaro Martinez, a segno con una rete decisiva per l'Inter nel successo di Firenze. Giù dal podio Akor Adams del Montpellier, che insegue la strana coppia formata dall'argentino e dal francese a un punto in mezzo di distacco. La top 10:

1. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco) 46

2. Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain) 38

2. Lautaro Martinez (Argentina, Inter) 38

4. Akor Adams (Nigeria, Montpellier) 36.5

5. Amahl Pellegrino (Norvegia, Bodo/Glimt) 36

6. Serhou Guirassy (Guinea, Stoccarda) 34

7. Vangelis Pavlidis (Grecia, AZ Alkmaar) 30

8. Santiago Gimenez (Messico, Feyenoord) 28.5

9. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) 28

9. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid) 28

9. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) 28

9. Artem Dovbyk (Ucraina, Girona) 28

9. Borja Mayoral (Spagna, Getafe) 28

