Scaroni: “Nuovo stadio, progetto finale prima di Natale. Sarà pronto nell’estate 2026”

Il presidente del Milan: "Il progetto sarà accompagnato da un piano per tutto il resto dell’area di San Siro"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato ospite nella giornata di oggi a 'La politica nel pallone', trasmissione in onda su Gr Parlamento. Il numero uno del club rossonero, tra i tanti temi toccati, si sofferma anche sul progetto del nuovo stadio annunciando importanti novità sulla questione delle tempistiche: "Lo stadio a Milano per Milan e Inter è fondamentale per le performance sportive. Servono stadi che competano in Europa come le squadre, e vale per tutta la Serie A, che tornerà competitiva quando le società si doteranno di attrezzature sportive di livello. Sala ci ha chiesto grandi sacrifici per partire al più presto, oggi ci muoviamo in sintonia e vogliamo procedere velocemente. Abbiamo raggiunto un accordo che prevede la costruzione di un nuovo stadio accanto al Meazza e prevede attività di real estate nel famoso 0.35 (volumetrie, ndr) che ci viene chiesto dal Comune di Milano come massima edificabilità. Abbiamo fatto uno sforzo per le aree verdi, ci saranno 50 mila mq di parco e quindi verde quanto cinque campi di calcio, dove oggi c’è un piazzale. Pensiamo di annunciare il progetto finalenei prossimi giorni e direi certamente prima di Natale. Il progetto sarà accompagnato da un piano per tutto il resto dell’area".