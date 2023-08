L'Inter e l'Atalanta sono in corsa per assicurarsi le prestazioni di Gianluca Scamacca. Uno dei motivi è racchiuso nei numeri e nelle statistiche: l'attaccante del West Ham è infatti uno dei soli due giocatori italiani nati dal 1999 in poi a vantare almeno 40 reti in carriera in tutte le competizioni dei maggiori cinque tornei europei (40 per lui, 47 per Moise Kean). Lo ricorda Opta.