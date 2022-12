Sono 25 i giocatori convocati da Simone Inzaghi per l'ultimo test prima della ripresa del campionato in programma domani contro il Sassuolo. Confermata la presenza di Danilo D'Ambrosio e Joaquin Correa, non partiranno Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. In gruppo anche i Primavera Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti, Alexander Stankovic e Dennis Curatolo.

Ecco l'elenco completo: