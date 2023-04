Nel corso della conferenza stampa post Lazio-Torino, Maurizio Sarri ha commentato la restituzione dei 15 punti di penalità alla Juventus e del processo legato al caso plusvalenze. “Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni”, le parole del tecnico.