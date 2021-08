Sanchez non conosce riposo: domenica di lavoro in palestra

Il cileno si allena ad Appiano Gentile, come testimonia un post su Instagram

Niente riposo per Alexis Sanchez, alla ricerca della miglior forma fisica prima dell'inizio del campionato. Nonostante i giorni di pausa concessi da Simone Inzaghi, il cileno si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile per una seduta di allenamento individuale: per il Niño Maravilla sessione domenicale in palestra, come testimoniato da una foto si Instagram.