Il futuro di Alexis Sanchez sarà ancora al Marsiglia? Forse, ma non sono da escludere anche altri scenari. Questo quanto fatto intuire dal cileno nell'ultima conferenza stampa: "Voglio restare, ma sono qui per vincere - sottolinea il Niño Maravilla -. Voglio essere un campione, l'ho detto dal primo giorno. Nella mia carriera ho sempre vinto, ho sempre avuto questa voglia. Sono qui per vincere titoli, non mi interessa essere secondo o terzo o quarto", le parole dell'ex Inter che lasciano aperte più porte per il futuro.