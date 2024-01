Una delle mosse vincenti di Inzaghi per vincere la finale di Supercoppa è stato Alexis Sanchez. Il cileno, che a fine gara ha ricevuto anche i complimenti live di Zanetti (RILEGGI QUI), è risultato decisivo con l'intelligente palla in verticale che ha permesso a Pavard di attaccare il fondo e di pescare poi Lautaro in area per la rete del definitivo 1-0 dell'Inter. Una vittoria raggiunta di squadra, tutti insieme. "Together", come evidenziato dal Niño Maravilla in un post su Instagram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!