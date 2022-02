Sanchez al 90esimo: “Il gol un messaggio? Io voglio giocare, l’ho sempre detto”

Il cileno dopo la vittoria con la Roma: "Siamo tranquilli, siamo sempre al primo posto"

Dopo il triplice fischio di Marco Di Bello, Alexis Sanchez, protagonista dell'incontro con la Roma con un gol da standing ovation, commenta l'esito di questo match di Coppa Italia ai microfoni di Sport Mediaset: "Abbiamo giocato bene nel derby, ma in partite così non devi sbagliare. Siamo tranquilli, siamo sempre al primo posto, andiamo a testa alta. La Roma è forte, si è visto in campo".