Un insulto contro Antonio Conte urlato nel silenzio di San Siro che onorava le vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria prima della gara di Champions League tra Milan e Tottenham. Si è udito chiaramente infatti un "Conte vaffa...", durante il raccoglimento, gesto già di per sé da condannare che diventa addirittura intollerabile in un momento come quello. I tifosi rossoneri si sono distinti anche al momento della lettura delle formazioni, subissando di fischi i nomi dello stesso Conte e di Ivan Perisic, ovviamente per il loro passato nell'Inter.