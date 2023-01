Far slittare il via libera definitivo al nuovo stadio di San Siro per capire se e quando arriverà il vincolo sul Meazza annunciato dal sottosegretario Vittorio Sgarbi. Secondo l’edizione milanese de La Repubblica, questa sarebbe la strategia adottata dal Comune di Milano, dato che entro la fine di gennaio la giunta avrebbe dovuto confermare l’interesse pubblico dell’operazione voluta da Milan e Inter, vincolandola ai paletti approvati poco prima di Natale dal Consiglio Comunale. Ma ora si vuole attendere l'arrivo della nuova sopraintendente, previsto nel giro di qualche settimana, e il suo parere. Uno stop della soprintendenza sfilerebbe al Comune un dossier tanto delicato quanto, per molti versi, impopolare e problematico. Dalle squadre la conseguenza di un eventuale vincolo è già trapelata, anche senza dichiarazioni ufficiali: per questo motivo, i club direbbero addio a Milano, virando molto probabilmente su Sesto San Giovanni.